T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/36 Esas

İ L Â N

Davacı KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2026/36 Esas İl:Kocaeli, İlçesi:Kartepe , Mh.: Emekevler Mahallesi

Parsel No: 33 Ada No: 871

Maliklerin isim ve soyad: AHMET CANOVA, ALİ BİLGE, ALİ DUMAN, AYŞEGÜL DUYGUN, BELGİN BİLGE, BETÜL BALCIOĞLU, BİROL GÜREL, EFRAHİM BİLGE, EFTAL ERCAN, ELİF AKCIL, EMBİYE KURHAN, ERGİN BİLGE, EROL GÜREL, ERSAN DUMAN, FATİH ALP, FEDAYİ BİLGE, GÜLSER ÖZATA, GÜLTEN DURAN, HALİL ERCAN, HALİT ALP, HATİCE ALP, HÜSNİYE AYDIN, İNAL ZORBAZ, KADRİYE TETİK, KANİYE BIÇAKÇI, MAKBULE UÇAR, MEHMET EMİN UÇAR, MUSTAFA BIÇAKÇI, MÜMTAZ BIÇAKÇI, MÜŞERREF KALKAN, NASUF BIÇAKÇI, NAZLI BIÇAKÇI, NEBİLE CANOVA, NEBİYE DENLİ, NECMETTİN BİLGE, NERMİN AKARSU, NESİBE NESRİN ANÇGÖR, NEZAHAT ŞENÖDEYİCİ, NİLÜFER ALP, NURAY YÜKSEL, NURCAN YILDIZ, NURDOĞAN UÇAR, NURHAN BIÇAKÇI, NURHAN UÇAR, NURHAYAT ACAR, NURSEL DEMİRTÜRK, RABİYE GÜREL, RAFET ANÇGÖR, REFİK BIÇAKÇI, REFİYE ÜSTER, RÜŞDÜ ANÇGÖR, SABRİYE ORHAN, SADRETTİN ERCAN, SALİH ERCAN, SAMİ ERCAN, SELDA TÜRKER, SELİM BİLGE, SERAP ÜŞENMEZ, SERKAN BİLGE, SEVİNÇ KILIÇ, SEYİDE BİLGE, ŞAHİN DUMAN, ŞEFİK BIÇAKÇI, TAHİR ZORBAZ, VAHİDE DİNÇLER, ZAHİDE BİLGE, ZEKİ ZORBAZ

1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NA yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR. 05.03.2026

