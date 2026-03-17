İLAN

T.C. UŞAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/71 Esas

DAVALI : AYŞE ÖZDEMİR - İbrahim ve Gülsüm kızı- Mayıs1967 doğumlu-Am Sonnigen Hang 4 Mainz 55127 9893 Almanya Federal Cumhuriyeti

Davacı TCDD tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinin ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyetinin 09.03.2026 tarihli ek raporuna HMK 281. maddesi gereğinceiki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu, bilirkişi ek raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

