T.C. İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2021/235 Karar No : 2025/364

1-Davanın KABULÜ ile;1-A) ASIL DOSYA YÖNÜNDEN;-İzmir 5.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/03/2021 tarih 2021/411 Esas 2021/444 Karar sayılı veraset ilamının İPTALİ ile;49615305834 TCKN Muris Mustafa Cemal Kırbaş'ın 16/02/1979 tarihinde ölümü nedeni ile toplam miras meselesi 80 pay kabul edilerek;-8 payın 49564307514 TC nolu Tansel Kırbaş'a 8 payın 53593004436 TC Nolu Biran Akar'a-8 payın 53527136080 T.C. nolu Anıl YOLCU'ya-8 payın 53509136664 T.C. nolu Atıl YOLCU'ya -8 payın 37201684326 T.C. nolu Osman Nuri KIRBAŞ 'a-8 payın 59704386484 T.C. Nolu Ümran KIRBAŞ 'a -4 payın 49591306658 T.C. Nolu Meriş KIRBAŞ'a-6 payın 49588306722 T.C. nolu Muammer Mustafa KIRBAŞ'a -6 payın 49576307168 T.C. nolu Muzaffer KIRBAŞ'a-4 payın 49585306886 T.C. nolu Sevinç KIRBAŞ'a-3 payın 49561307678 T.C. nolu Hande KIRBAŞ HELDER'e-3 payın 49579307004 T.C. nolu Ali Oğuz KIRBAŞ'a-3 payın 49567307450 T.C. nolu Yavuz KIRBAŞ'a-3 payın 30556423558 T.C. nolu Birsel AKDENİZ 'e AİDİYETİNE, Verasetin bu şekilde sübutuna,2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 556,10 TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, 3- Davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç ile 59,30 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 118,60 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davacı tarafından asıl ve birleşen davalar nedeniyle yapılan toplam 13.226,50 TL yargılama giderlerinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T hükümleri gözetilerek 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 5- Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,

1-B) BİRLEŞEN İZMİR 17.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2021/212 ESAS 2022/218 KARAR SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN; -İzmir 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/03/2021 tarih 2021/418 Esas 2021/493 Karar sayılı veraset ilamının İPTALİ ile;49612305998 TCKN Muris Hatice Kırbaş'ın 08/09/1968 tarihinde ölümü nedeni ile toplam miras meselesi 80 pay kabul edilerek;-4 payın 49591306658 T.C. nolu Meriş KIRBAŞ 'a, -6 payın 49588306722 T.C. nolu Muammer Mustafa KIRBAŞ 'a,-6 payın 9576307168 T.C. nolu Muzaffer KIRBAŞ 'a,-4 payın 49585306886 T.C. nolu Sevinç KIRBAŞ 'a,-3 payın 49561307678 T.C. nolu Hande KIRBAŞ HELDER 'e, -3 payın 49579307004 T.C. nolu Ali Oğuz KIRBAŞ 'a, -3 payın 49567307450 T.C. nolu Yavuz KIRBAŞ 'a,-3 payın 30556423558 T.C. nolu Birsel AKDENİZ 'e,-8 payın 49564307514 T.C. nolu Tansel KIRBAŞ 'a, -8 payın 53593004436 T.C. nolu Biran AKAR 'a,-8 ayın 37201684326 T.C. nolu Osman Nuri KIRBAŞ'a -8 payın 59704386484 T.C. Nolu Ümran KIRBAŞ'a -8 payın 53527136080 T.C. nolu Anıl YOLCU'a -8 payın 53509136664 T.C. nolu Atıl YOLCU'ya AİDİYETİNE, Verasetin bu şekilde sübutuna, 2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 556,10 TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, 3- Davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç ile 59,30 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 118,60 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davacının iş bu dava nedeniyle yapmış olduğu yargılama giderleri ile ilgili asıl dosyada karar verildiğinden bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T hükümleri gözetilerek 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 6- Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine, 1-B) BİRLEŞEN İZMİR 20.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2021/221 ESAS 2021/217 KARAR SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN; -İzmir 8.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 26/03/2021 tarih 2021/409 esas 2021/396 karar sayılı veraset ilamının İPTALİ ile; 49597306430 TCKN Muris Asiye Kırbaş'ın 20/06/1952 tarihinde ölümü nedeni ile toplam miras meselesi 80 pay kabul edilerek; -4 payın 49591306658 T.C. nolu Meriş KIRBAŞ 'a, -6 payın 49588306722 T.C. nolu Muammer Mustafa KIRBAŞ 'a,-6 payın 49576307168 T.C. nolu Muzaffer KIRBAŞ 'a, -4 payın 49585306886 T.C. nolu Sevinç KIRBAŞ 'a, -3 payın 49561307678 T.C. nolu Hande KIRBAŞ HELDER 'e, -3 payın 49579307004 T.C. nolu Ali Oğuz KIRBAŞ 'a, -3 payın 49567307450 T.C. nolu Yavuz KIRBAŞ 'a, -3 payın 30556423558 T.C. nolu Birsel AKDENİZ 'e, -8 payın 49564307514 T.C. nolu Tansel KIRBAŞ 'a, -8 payın 53593004436 T.C. nolu Biran AKAR 'a, -8 payın 37201684326 T.C. nolu Osman Nuri KIRBAŞ'a -8 payın 59704386484 T.C. Nolu Ümran KIRBAŞ'a -8 payın 53527136080 T.C. nolu Anıl YOLCU'a -8 payın 53509136664 T.C. nolu Atıl YOLCU'ya AİDİYETİNE, Verasetin bu şekilde sübutuna, 2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 556,10 TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, 3- Davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harç ile 59,30 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 118,60 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 4- Davacının iş bu dava nedeniyle yapmış olduğu yargılama giderleri ile ilgili asıl dosyada karar verildiğinden bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına, 5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T hükümleri gözetilerek 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 6- Gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı.11/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02427102