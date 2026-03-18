Giriş Tarihi: 19.03.2026 00:00
T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/1320 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Armağanlı Mahallesi
ADA NO : 102
PARSEL NO : 1
DAVALILAR : 1- HAŞİM KOŞAR- -
2- MEHMET KOŞAR-
3- MEHMET KOŞAR-
4- MEHMET KOŞAR-
5- MUZAFER KOŞAR-
6- NECMİ KOŞAR-
7- NUSRETTİN KOŞAR-
8- SEMO KOŞAR-
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.
Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1320 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025
