T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1320 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Armağanlı Mahallesi

ADA NO : 102

PARSEL NO : 1

DAVALILAR : 1- HAŞİM KOŞAR- -

2- MEHMET KOŞAR-

3- MEHMET KOŞAR-

4- MEHMET KOŞAR-

5- MUZAFER KOŞAR-

6- NECMİ KOŞAR-

7- NUSRETTİN KOŞAR-

8- SEMO KOŞAR-

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma

işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/1320 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025

