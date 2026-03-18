T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/181 Esas

DAVALILAR : 1- FATİH KAYA Akkonak Mahallesi 1815 Sokak Semt Apartmanı No:12/11Merkezefendi/ DENİZLİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı, davetiye ile birlikte tebliğe çıkartılmış olup, yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen adreslere yapılan tebligatların iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 122/1. Maddesi uyarıncaiki hafta içerisinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi sunmak suretiyledavaya cevap verebileceğinizhususu ihtar olunur.17/03/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02428023