T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Sayı : E.55926270-2025/9134-İnfaz Hâkimliği Dosyası

İLAN



Hakimliğimizin 05/01/2026 gün, 2025/9134 Esas, 2026/68 Karar sayılı kararı ile " 5237 Sayılı TCK'nın 51. Maddesi Uyarınca Erteli İlamın Aynen veya Kısmen İnfazı" kararına hükümlü AHMET RESIT KELEVCEhakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/01/2026 tarihli karar ile Abdullah ve Fehıme oğlu, 01/01/2006 Suriye doğumlu Ahmet Resıt KELEVCE (T.C. 99324973084) hakkında Küçükçekmece 1.Çocuk Mahkemesi'nin 13/10/2022 tarih, 2022/311 Esas, 2022/186 Karar sayılı ilamı ile " Hırsızlık "suçundan verilen ve ertelenen hapis cezası için belirlenen denetim süresi içinde yeni suç işlediği anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 51/7. maddesi gereğince hükümlüye verilen 2 YIL 9 AY 10 GÜN Hapis Cezasının Aynen İnfazına , karar verildiği, söz konusu karar hükümlü Ahmet Resıt KELEVCE'nin adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 17/03/2026

