BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ, ANADOLU HİSARI VE KİLYOS KAMPÜSLERİ BASİT ONARIM İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/476916

1- İdarenin 1.1. Adı : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Kuzey Kampüs 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123594532 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 08.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Toplantı Salonu



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ, ANADOLU HİSARI VE KİLYOS KAMPÜSLERİ BASİT ONARIM İŞLERİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : KANDİLLİ, ANADOLU HİSARI ve KİLYOS Kampüslerinde 100 inşaat, 128 mekanik ve 53 elektrik kaleminde yapılan tadilat ve onarım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli, Anadolu Hisarı ve Kilyos Kampüsleri 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde bulunan B III GRUBU işler benzer iş olarak kabul edilecektir 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 0,69771727% 0,85276555% 1 Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) 0,60841279% 0,74361563% 1 Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-10°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması 1,00643244% 1,2300841% 2 Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2,5 mm kalınlıkta Linolyum zemin kaplaması yapılması (Sınıf 34-43) 1,10853572% 1,35487699% 2 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,6975391% 0,85254779% 2 (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,07695448% 1,31627769% 2 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), 1600 cm² < Yüzey Alanı <= 3600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)( Nakliyeler dahildir ) 3,97762294% 4,86153915% 2 Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) 0,91298444% 1,11586987% 2 Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm standart alçı levha ile) 1,11686978% 1,36506307% 2 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) 5,42858821% 6,63494114% 3 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat Antibakteriyel İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf2, Parlaklık:G3) boya yapılması (iç cephe) 1,572143% 1,92150811% 1 Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) 1,71937364% 2,10145668% 1 Eski boyalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) 1,33677589% 1,6338372% 1 Yeni sıvalı tavan yüzeylere iki kat Su bazlı Tavan Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:5, Parlaklık G3) yapılması (iç cephe) 0,25111566% 0,30691914% 1 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V2:W3:G3) yapılması (dış cephe) 1,33739455% 1,63459333% 2 Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti 0,40985829% 0,50093791% 1 Mobil vinçin 1 saatlik ücreti (projede yer alan pozlardan bağımsız olarak; erişimi zor veya iskele kurulması mümkün olmayan noktalarda yapılacak çatı, dere, yağmur oluğu ve boru tamiratları ile oluk temizliği işlerinde kullanılacaktır) 0,17352707% 0,21208864% 1 El duşu ve askısı ile komple batarya (TS EN 200'e veya TS EN 817' ye uygun) 0,53210754% 0,65035366% 1 3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar 0,94663051% 1,15699284% 1 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar 0,93721206% 1,14548141% 1 1x10 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar 0,15738653% 0,19236132% 1 1x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar 0,20266238% 0,24769847% 1 4x16 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar 0,61765801% 0,75491534% 1 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,05138324% 0,06280174% 1 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,16589431% 0,20275972% 1 U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo (Yangına Tepki Performansı: Cca) 0,42786371% 0,52294453% 1 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması( Nakliyeler dahildir ) 0,59880132% 0,73186828% 2 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR. 12 mm. KALINL. TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KULLANILARAK, DUVAR KAPL. YAPILMASI 0,63069931% 0,77085472% 2 MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, HER İKİ YÜZEYDE 12,5 mm. KALINLIĞINDA TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI 0,75997651% 0,92886018% 2 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI 1,3757147% 1,68142908% 2 ÇATI OLUKLARININ TEMİZLENMESİ 0,31705963% 0,38751732% 3 Kampüslerdeki Mevcut molozun( ihale kapsamındaki yıkım sökümlerden çıkan moloz hariç) çuvallanarak döküm sahasına nakledilmesi 0,45982406% 0,56200719% 3





6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

