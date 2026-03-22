T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2021/291 Esas

DAVALI :BEHİYE SAYILI

Davacı vekili Av. Ali Ballı 08/03/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle; dava konusu Zonguldak İli, Devrek İlçesi, 101/1138 Ada/Parsel, 101/15 Ada/Parsel,101/22 Ada/Parsel,101/27 Ada/Parsel,101/34 Ada/Parsel,101/39 Ada/Parsel,101/43 Ada/Parsel,101/47 Ada/Parsel,101/55 Ada/Parsel,101/59 Ada/Parsel,101/75 Ada/Parsel,101/94 Ada/Parsel,101/101 Ada/Parsel,101/112 Ada/Parsel,101/126 Ada/Parsel,101/373 Ada/Parsel,101/809 Ada/Parsel,101/1121 Ada/Parsel,101/1150 Ada/Parsel,101/1151 Ada/Parsel,101/1174 Ada/Parsel,102/1 Ada/Parsel,102/5 Ada/Parsel,103/1 Ada/Parsel,103/3 Ada/Parsel,103/6 Ada/Parsel,103/7 Ada/Parsel,103/8 Ada/Parsel,103/35 Ada/Parsel,110/2 Ada/Parsel,101/10 Ada/Parsel,101/54 Ada/Parsel, 101/92,101/104 Ada/Parsel,101/838 Ada/Parsel,101/963 Ada/Parsel,101/964 Ada/Parsel,101/976 Ada/Parsel,101/1144 Ada/Parsel,103/19 Ada/Parsel,103/20 Ada/Parsel,103/23 Ada/Parsel,103/28 Ada/Parsel,103/43 Ada/Parsel,103/48 Ada/Parsel,108/9 Ada/Parsel,108/15 Ada/Parsel,108/24 Ada/Parsel sayılı toplam 48 adet taşınmazda dava yanları arasında rızaen paylaşımının mümkün olmayışı nedeniyle taşınmazların üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde belirttiği davalı Behiye Sayılı'nın tebliğe yarar adresinin bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Duruşma Günü: 09.09.2026 günü saat 09.15'te olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,duruşmaya gelmediğiniz, gelip davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, tanık listelerini mahkemeye sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

