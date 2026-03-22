T.C.

ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/34-35-41-44-45-49-51-54-55-61-64-65

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO ESAS NO İLÇE-MAHALLE- MEVKİ ADA - PARSEL MALİKLER 1. 2026/34 Ödemiş İlçesi Emirli Mahallesi 108 ada 1 parsel Hasan Dönmez 2. 2026/35 Ödemiş İlçesi Eselli Mahallesi 27 parsel Ömrüye Maden 3. 2026/41 Ödemiş İlçesi Kurucuova Mahallesi 736 parsel ve 148 ada 1 parsel Mehmet Çeviker

4. 2026/44 Ödemiş İlçesi Kaymakçı Mahallesi 119 ada 1 parsel Abdullah Mecdi

5. 2026/45 Ödemiş İlçesi Kurucuova Mahallesi 106 ada 11 parsel Mehmet Kavak Melih Kavak Serap Akkaş Gülser İlgüy

6. 2026/49 Ödemiş İlçesi Seyrekli Mahallesi 107 ada 1 parsel Mehmet Köklü Özlem Yer Emine Tütüncü

7. 2026/51 Ödemiş İlçesi Karadoğan Mahallesi 494 parsel İsmail Mısırlı

8. 2026/54 Ödemiş İlçesi Demircili Mahallesi 1297 parsel Hasan Karagülmez Vedat Köymen

9. 2026/55 Ödemiş İlçesi Demircili Mahallesi 1553 parsel Ali Bakıcı

10. 2026/61 Ödemiş İlçesi Yeniköy Mahallesi 488 parsel Tahsin Akçalı Ömriye Akçalı Hatice Ozmış Vesile Demir Melek Kılbaş İbrahim Keser

11. 2026/64 Ödemiş İlçesi Demircili Mahallesi 1308 parsel Ali Yıldırım

12. 2026/65 Ödemiş İlçesi Sekiköy Mahallesi 206 parsel Sabriye Abacı Filizan Korkmaz Meral Vural Mestan Korkmaz

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02428623