Giriş Tarihi: 23.03.2026 00:00
T.C.
ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2026/34-35-41-44-45-49-51-54-55-61-64-65
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|
SIRA NO
|
ESAS NO
|
İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|
ADA - PARSEL
|
MALİKLER
|
1.
|
2026/34
|
Ödemiş İlçesi
Emirli Mahallesi
|
108 ada 1 parsel
|
Hasan Dönmez
|
2.
|
2026/35
|
Ödemiş İlçesi
Eselli Mahallesi
|
27 parsel
|
Ömrüye Maden
|
3.
|
2026/41
|
Ödemiş İlçesi
Kurucuova Mahallesi
|
736 parsel ve
148 ada 1 parsel
|
Mehmet Çeviker
|
4.
|
2026/44
|
Ödemiş İlçesi
Kaymakçı Mahallesi
|
119 ada 1 parsel
|
Abdullah Mecdi
|
5.
|
2026/45
|
Ödemiş İlçesi
Kurucuova Mahallesi
|
106 ada 11 parsel
|
Mehmet Kavak
Melih Kavak
Serap Akkaş
Gülser İlgüy
|
6.
|
2026/49
|
Ödemiş İlçesi
Seyrekli Mahallesi
|
107 ada 1 parsel
|
Mehmet Köklü
Özlem Yer
Emine Tütüncü
|
7.
|
2026/51
|
Ödemiş İlçesi
Karadoğan Mahallesi
|
494 parsel
|
İsmail Mısırlı
|
8.
|
2026/54
|
Ödemiş İlçesi
Demircili Mahallesi
|
1297 parsel
|
Hasan Karagülmez
Vedat Köymen
|
9.
|
2026/55
|
Ödemiş İlçesi
Demircili Mahallesi
|
1553 parsel
|
Ali Bakıcı
|
10.
|
2026/61
|
Ödemiş İlçesi
Yeniköy Mahallesi
|
488 parsel
|
Tahsin Akçalı
Ömriye Akçalı
Hatice Ozmış
Vesile Demir
Melek Kılbaş
İbrahim Keser
|
11.
|
2026/64
|
Ödemiş İlçesi
Demircili Mahallesi
|
1308 parsel
|
Ali Yıldırım
|
12.
|
2026/65
|
Ödemiş İlçesi
Sekiköy Mahallesi
|
206 parsel
|
Sabriye Abacı
Filizan Korkmaz
Meral Vural
Mestan Korkmaz
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02428623