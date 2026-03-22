Giriş Tarihi: 23.03.2026 00:00

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/34-35-41-44-45-49-51-54-55-61-64-65

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO

ESAS NO

İLÇE-MAHALLE- MEVKİ

ADA - PARSEL

MALİKLER

1.

2026/34

Ödemiş İlçesi

Emirli Mahallesi

108 ada 1 parsel

Hasan Dönmez

2.

2026/35

Ödemiş İlçesi

Eselli Mahallesi

27 parsel

Ömrüye Maden

3.

2026/41

Ödemiş İlçesi

Kurucuova Mahallesi

736 parsel ve

148 ada 1 parsel

Mehmet Çeviker

4.

2026/44

Ödemiş İlçesi

Kaymakçı Mahallesi

119 ada 1 parsel

Abdullah Mecdi

5.

2026/45

Ödemiş İlçesi

Kurucuova Mahallesi

106 ada 11 parsel

Mehmet Kavak

Melih Kavak

Serap Akkaş

Gülser İlgüy

6.

2026/49

Ödemiş İlçesi

Seyrekli Mahallesi

107 ada 1 parsel

Mehmet Köklü

Özlem Yer

Emine Tütüncü

7.

2026/51

Ödemiş İlçesi

Karadoğan Mahallesi

494 parsel

İsmail Mısırlı

8.

2026/54

Ödemiş İlçesi

Demircili Mahallesi

1297 parsel

Hasan Karagülmez

Vedat Köymen

9.

2026/55

Ödemiş İlçesi

Demircili Mahallesi

1553 parsel

Ali Bakıcı

10.

2026/61

Ödemiş İlçesi

Yeniköy Mahallesi

488 parsel

Tahsin Akçalı

Ömriye Akçalı

Hatice Ozmış

Vesile Demir

Melek Kılbaş

İbrahim Keser

11.

2026/64

Ödemiş İlçesi

Demircili Mahallesi

1308 parsel

Ali Yıldırım

12.

2026/65

Ödemiş İlçesi

Sekiköy Mahallesi

206 parsel

Sabriye Abacı

Filizan Korkmaz

Meral Vural

Mestan Korkmaz

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02428623

