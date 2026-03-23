Giriş Tarihi: 24.03.2026 00:00
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.02.2026 tarihli, 2-1/58 sayılı kararı gereği; mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen "Arsa" vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnameye göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile tamamı peşin veya %50'si peşin, geri kalanına 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda" yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ile birlikte taksit ödemesine sözleşme tarihinden itibaren 3 ay sonra başlanılması ve sözleşmeden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanması kaydıyla 3'er aylık aralıklarla 2 eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır.
|
S/N
|
İlçe
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Yüzölçüm
(m²)
|
Nitelik
|
İmar Durumu
|
2026 Yılı
|
Geçici
|
1
|
19 MAYIS
|
ERENKÖY
|
1322
|
6
|
8.696,30
|
Arsa
|
Yençok:9,5m E:0,60
Ticaret,Turizm ve Konut Alanı
|
280.000.000,00 ₺
|
8.400.000,00 ₺
2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.
3- Bahse konu İhale; 09.04.2026 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.00' te başlayacaktır. Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasının 1.Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2340-2344-2346-2349 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.
5-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
A) İstekli gerçek kişi ise:
B) İstekli tüzel kişi ise:
C) Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
6-Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası (Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım / SAMSUN) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02426476