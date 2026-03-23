T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/216 Ort. Gid. Satış

İLAN METNİ

Aksaray 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 19/07/2023 tarih ve 2021/1396 Esas, 2023/2169 Kararı gereğince satılarak hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesine karar verilen ve aşağıda bilgiler ile özellikleri yazılı taşınmaza ilişkin satış ilanı içerir;

Hissedar Kiraz CÖMERT Tc No: 14318993558 Ahmet ve Hatice kızı 01/01/1960 doğumlu Aksaray ili Merkez Sanayi Mah . nüfusuna kayıtlı olan ve yurt içi ve yurt dışı adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi adreslerine tebligat yapılamamış ve geçerli mernis adresi tespit edilemediğinden, tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Satış ilanı :

1-Aksaray İli Merkez İsmailağatolu Köyü 136 ada 20 parsel numaralı taşınmaz 17.930,57 m2 yüz ölçümüne sahip olup, tapu kayıtlarına göre tarla niteliğindedir. Adresi: Aksaray İli Merkez İsmailağatolu köyü 136 ada 20 parsel Yüzölçümü: 17.930,57 m2 ,Kıymeti : 3.586.114,00 TL KDV Oranı : %10,

1.Artırma Başlangıç Tarih-Saati :14/04/2026 - 10:061.Artırma Bitiş Tarih ve Saati:21/04/2026 - 10:06

2.Artırma Başlangıç Tarih-Saati :07/05/2026 - 10:06 2.Artırma Bitiş Tarih ve Saati:14/05/2026 - 10:06

2-Aksaray İli, Merkez Nakkaş mahallesi 4778 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 1.021,00 m2 yüz ölçümüne sahip olup, tapu kayıtlarına göre arsa niteliğindedir. Aksaray Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelenen ve hali hazırda yürürlükte olan Aksaray Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanı olarak ayrılmış olup, parsel üzerindeki yapılaşma koşulları ayrık nizam, 4 kat, taks: 0,30 ve Kaks: 1,20 olarak belirlenmiştir. Adresi: Aksaray İli, Merkez Nakkaş mahallesi4778 ada 5 parsel Yüzölçümü: 1.021 m2 ,Kıymeti :7.657.500,00 TL TL KDV Oranı : %10,

1.Artırma Başlangıç Tarih-Saati :14/04/2026 -11:06 1.Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 -11:06

2.Artırma Başlangıç Tarih-Saati :07/05/2026 -11:06 2.Artırma Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 -11:06

3-Aksaray İli, Merkez Nakkaş mahallesi 4778 ada 6 parsel numaralı taşınmaz 1.071,00 m2 yüz ölçümüne sahip olup, tapu kayıtlarına göre arsa niteliğindedir. Aksaray Belediyesi İmar Müdürlüğünde incelenen ve hali hazırda yürürlükte olan Aksaray Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanı olarak ayrılmış olup, parsel üzerindeki yapılaşma koşulları ayrık nizam, 4 kat, Taks: 0,30 ve Kaks: 1,20 olarak belirlenmiştir. Adresi: Aksaray İli, Merkez Nakkaş mahallesi 4778 ada 6 parsel Yüzölçümü: 1.071,00 m2 ,Kıymeti :7.925.400,00 TL TL KDV Oranı : %10,

1.Artırma Başlangıç Tarih-Saati : 14/04/2026 - 12:061.Artırma Bitiş Tarih ve Saati:21/04/2026 - 12:06

2.Artırma Başlangıç Tarih-Saati : 07/05/2026 - 12:06 2.Artırma Bitiş Tarih ve Saati:14/05/2026 - 12:06

Satış Yeri: UYAP e-satış sitesi üzerinden elektronik satış ortamından yapılacaktır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

