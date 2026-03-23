İLAN

T.C. AVANOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/227 Esas

DAVALI :IBTEHAJ MARIAM GÜRBÜZ - 99739816440

Davacı Murat GÜRBÜZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin özeti; tarafların yaklaşık 6 yıldır evli olduklarını, müşterek çocuklarının bulunmadığını, kültürel farklılık ve uyumsuzluk nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların arasında sağlıklı bir karı-koca ilişkisinin kurulmadığını, sorumlulukların davacı tarafından üstlenildiğini, davalının son olarak akrabasını ziyaret edeceğini belirterek ortak konuttan ayrıldığını ve davacı ile tüm iletişimi keserek ortak konuta dönmeyi reddettiğini, tarafların bir araya gelmelerinin artık mümkün olmadığını, bu nedenle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, 2 haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmediğiniz takdirde HMK'nun 128.maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 11/03/2026

