İ L A N

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/362 Esas

DAVACI : İSTANBUL DEFTERDARI - KAYYIM

DAVALILAR : 1- MEHMET KAZIM SEVİM Güvercintepe Mh. Ahmet Yesevi Caddesi 17. Sok No:40 Küçükçekmece/ İSTANBUL

2- SEYİTHAN ÖZER Halkalı Merkez Mah. 1.Çimen Sk. No:8 İç Kapı No:5. Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı SEYİTHAN ÖZER'e tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK.121 ve 129 md.lerine göre düzenleyeceğiniz davaya cevap dilekçesini HMK'nin 126.md.gereğince mahkememize ibraz etmediğiniz takdirde HMK.128.md. gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve cevap dilekçesi verme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve Tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

