T.C.

KARAPINAR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN METNİ

ESAS NO : 2023/605 Esas

HAKİM : Merve GÜRGÜN 267179

KATİP : İlknur DELEN 146758

DAVACI : MUHAMMET BOZTAŞ - Sandıklı Mah. 132361. Sk. No:9 Karapınar/ KONYA

VEKİLİ : Av. ŞEVKET ÜZER - [16833-38068-23533] UETS

DAVALI : SARRA SGHIOUAR - Appt 11 Imm 153 Lot Abouab Sale Mouhite Laayayda Sale RABAT FAS KRALLIĞI

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 14/12/2023

Davacı Muhammet Boztaş ile davalı Sara Sghiouar arasında Türk Medeni Kanunu 166/1 hukuki sebebine dayalı boşanma davasında, tarafların 02/05/2023 tarihinde Rabat Büyükelçiliği'nde evlendiklerini, davacı tarafın evlilik birliğinin gerektirdiği özen ve saygıyı davalıya göstermiş ise de; davalıdan bunun karşılığını alamadığını, davalı kadının asıl amacının yuva kurmak değil, evlilik ile Türkiye'de ikamet etme ve yerleşme isteği olduğunu, davalı tarafın 01/07/2023 tarihinde davacının cep telefonunu, bir miktar nakit parayı ve evdeki altınları alarak kaçtığını, bir daha da eve dönmediğini, bu eylemin güven sarsıcı bir davranış olduğunu, davalı tarafın evlilik süresi boyunca evliliğin getirdiği maddi ve manevi yükleri üstlenmediğini, ne evine ne de eşine gereken ilgi ve alakayı göstermediğini, davalı kadının evi terk etmesinden sonra bir eğlence mekanında görüntülerinin ortaya çıktığını, bu eylemlerle sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, bu evliliğin devam etmesinde herhangi bir yararın bulunmadığını, davalı tarafın evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kusurlu taraf olduğunu, bu sebeple mahkemece boşanmalarına ve davacı lehine 500.000,00 TL maddi ve 500.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasını talep ettiğinin görüldüğü, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, aksi halde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, aynı zamanda yokluğunuzda öninceleme celsesinin yapılmasına ilişkin tensip zaptının düzenleneceği ve gün verileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02429895

كارابينار

لولى أ لبتدائية ا المدنية المحكمة

ن ل لع إ نص

605/2023 :لساس اأ رق

267179 ن جورجو مروة :ي القاض

146758 ن ديلي إلكنور :ب الكات

قونية / كارابينار 9 :ن السك رقم .132361 ي لسانديكل مح - بوزتاش محمد :ي المدع

أوزر ت شوك:ي المحام

المغربية المملكة / الرباط ل ا العيايدة محيطة ل ا ب أبوا ض أر قطعة 153 إم 11 شقة- سارةسغيوار:عليها المدعى

SARRA SGHIOUAR - Appt 11 Imm 153 Lot Abouab Sale Mouhite Laayayda Sale RABAT FAS KRALLIĞI

ق ل ط :القضية

14/12/2023 : القضية تاريخ

تم التركي؛ المدني ن القانو ن م 166/1 للمادة وفقا واريسغ سارة هايعل والمدعى بوزتاش محمد المدعي نيب ق ل الط ةيقض في لزمين ال لحترام اا الرعاية عليها للمدعى ي المدع أظهر .2023 مايو 2 بتاريخ الرباط سفارة ي ف الطرفين الزواج عقد لستقرار اا لقامة إ ل ب ،أسرة نيتكو هو المرأة ف هد ن كيلم.عليه المدعى من ل المقاب ي ف يء ش ي أ ق يتل لم هنلك ،للزواج قودنال وبعض ي المدع ف هات ت وأخذ ،2023 عام يوليو من ل لو أ ي ف عليها المدعى ت هرب .الزواج قيطر ن ع ايترك في المالية لعباء أ عليها المدعى ل تتحم لم .ةنلما ل ةنخيا ل الفع هذا ل يشك .أبدا ل زنالم إلى تعد ولم .ل زنالم من ب والذه ي ف عليها ي للمدع صور وتوجد .وزوجها زلهانبم لزمين ال لهتمام اا ايةنالع المراة تبد لم .مدته ل طوا للزواج ة والعاطفي هذا استمرار من فائدة ل .ل لفعا أ بهذه الزواج ي ف ص ل إخ عليها ي المدع توفى لم .ل زنالم مغادرتها بعد ي ترفيه مكان أن ي المدع ب وطل .المحكمة من ق ل الط قرار ي المدع ب طل ،ك لذل .للزواج هيارنل ا مسؤولية عليها المدعى ل تتحم .الزواج أن ي المدع ب طل و .تركية ليرة 500,000 قدره ي ونمع وتعويض ،تركية ليرة 500,000 قدره ي ماد بتعويض له تحكم ت تبليغا تاريخ من أيام 7 بعد له تم قد لخطار إ يعتبر.المحاماة ب وأتعا المحكمة ف تكالي عليها المدعى ل تتحم أن سيعتبر ،ل إا .ة القضائي الدعوى ة عريض تبليغ تاريخ من أسبوعين غضون ي ف الرد تقديم ب يج ،ك ذل على لوة ع.شرنبال لم وإذا لها؛ موعد وتحديد استماع جلسة أمر إعداد يتم .غيابها ي ف تمهيدية استماع جلسة وستعقد .ق الحقائ ت كرنأ قد المرأة

يمكن ل .غيابها ي ف تستمر لستماع ا جلسة فإن ،ل مقبو عذر دون المحددين ت والوق اليوم ي ف المحكمة إلى تحضر جلسة ل تأجي تم إذا .ق التحقي فيها ي تهني ي الت لستماع ا جلسة ي ف الشفوية ت لجراءا إ تبدأ ت؛ لجراءا إ على لعتراض ا غَويبل

؛١٥٠ المادة أحكام مراعاة مع .ف لطرا أ إلى ل فصنم تبليغ ة ورق ي أ ل إرسا يتم فلن ،شفوية ت لجراءا لستماع ا

لن لع إ ق طري عن،غيابها ي ف الحكم يصدر ب بموجوت لخطارا اإ التمهيدية لستماع ا جلسة ومحضر الدعوى ة بعريض

03/02/2026 .شرنبال

267179 ي القاض

146758 ب الكات

كارابينار

لولى أ لبتدائية ا المدنية المحكمة

ن ل لع إ نص

605/2023 :لساس اأ رق

267179 ن جورجو مروة :ي القاض

146758 ن ديلي إلكنور :ب الكات

قونية / كارابينار 9 :ن السك رقم .132361 ي لسانديكل مح - بوزتاش محمد :ي المدع

أوزر ت شوك:ي المحام

المغربية المملكة / الرباط ل ا العيايدة محيطة ل ا ب أبوا ض أر قطعة 153 إم 11 شقة- سارةسغيوار:عليها المدعى

SARRA SGHIOUAR - Appt 11 Imm 153 Lot Abouab Sale Mouhite Laayayda Sale RABAT FAS KRALLIĞI

ق ل ط :القضية

14/12/2023 : القضية تاريخ

03/02/2026:الجلسة تاريخ

وفقا ك وذل ،محكمتنا ي ف غيوارسعليهاسارة المدعى ضد بوزتاش محمد ي المدع رفعها ي الت ق ل الط قضية إلى لستماع ا تم

؛2026/02/03 المؤرخة للجلسة

ب لسبا أ

إلى التمهيدية لستماع ا جلسة ومحضر الدعوى عريضة على ي يحتو التبليغ ورقة ل إرسا وتم محكمتنا؛ ف مل مراجعة ت تم ن عنوا إلى الدولية لخطار إ ت بإجراءا البدء تم لخطار؛ إ تسليم يتم لم .سغيوار عليهاسارة المدعى قدمته ي الذ ن العنوا ي ف موجودا ن يك لم المستلم ن ل ي الخارج لخطار إ تسليم ن الممك ن م ن يك لم ،ك ذل ومع .ب المغر مملكة ي ف عليها المدعى ن جيرا ن م عليها ل الحصو تم ي الت ت المعلوما ن أ محكمتنا إلى المغربية المملكة أرسلته ي الذ الرد ي ف وجاء .المحدد ن العنوا ن قانو ن م 31 إلى 28 ن م للمواد وفقا .ت الوق ض لبع ن العنوا ي ف تعيش ن تك لم عليها المدعى ن أ إلى تشير عليها المدعى اسم ب بالنشر ن ل إع بإعداد حكم لخطار؛صدر إ ن قانو تنفيذ لئحة ن م لحقة ال والمواد 48 والمادة ي الترك المدنية ت لجراءا إ

.المغربية المملكة ي ف بالنشر ن ل إع ق طري ن ع ن ل لع إ هذا تبليغ يتم ن وأ ،غيوارسعليهاسارة المدعى

له؛ أع الموضحة ب لسبا ل :القرار

بالنشر ن ل إع ق طري ن ع ن ل لع إ هذا تبليغ يتم ن وأ ،عليهاسارةسغيوار المدعى اسم ب بالنشر ن ل إع بإعداد حكم صدر-١

.المغربية المملكة ي ف

ي ف بالنشر ت تبليغا ق طري ن ع ره نش يسيتم الذ ،ن ل لع إ نص بترجمة ،ن كسكي لصفا إسماعي ،ق الساب الخبير ف تكلي تم -٢

وتم ،تركية ليرة 5000.00 قدره أجرا منحه وتم ،العربية اللغة إلى ن ل لع إ نص ترجمة الخبير ن م ب طل .أجنبية دولة

.ي للمدع المقدمة الدفعة ن م ت النفقا تغطية

ي ف ن ل لع إ نص ن بالنشرع ن ل لع ن ل لع إ و لم لع اا مديرة إلى مذكرة كتابة ب فيج ،خبير بواسطة الترجمة ت تم إذا-٣

.المغربية المملكة

.ن ل لع اا لم لع اا مديرة ل قب ن م إخطاره عند بالنشر ن ل لع إ ق طري ن ع لخطار إ ف تكالي ي المدع ل يتحم-٤

.القرار بهذا ي المدع ي محام -٥

غَيبل

2026/02/03 .ف المل مراجعة بعد القرار هذا صدر

267179 ي القاض

146758 ب الكات

