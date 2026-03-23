Giriş Tarihi: 24.03.2026 00:00
T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/64 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 120 ada 3 parsel
TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ : 3473,53 m2
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 418,29 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Serkan AVKIRAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/64 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.03.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02424352