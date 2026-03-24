GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

İÜ Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğünde Çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Özel Güvenlik Görevlileri ve Özel Güvenlik Müdürü / Amiri ile Koruma Güvenlik Müdür / Amirlerine 2026 Yılı Yazlık - Kışlık Giyim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/444602

1- İdarenin 1.1. Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1.2. Adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FATİH/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124400000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 07.04.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : İÜ Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğünde Çalışan Koruma ve Güvenlik Görevlileri ile Özel Güvenlik Görevlileri ve Özel Güvenlik Müdürü / Amiri ile Koruma Güvenlik Müdür / Amirlerine 2026 Yılı Yazlık - Kışlık Giyim Malzemesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım : 6 Kalem Özel Güvenlik Görevlilerine ve Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 2026 Yılı Yazlık Giyim Malzemesi Alımı 2. Kısım : 4 Kalem Özel Güvenlik Görevlilerine ve Koruma ve Güvenlik Görevlilerine 2026 Yılı Kışlık Giyim Malzemesi Alımı 3. Kısım : 4 Kalem Özel Güvenlik Müdürü/ Amirine ve Koruma ve Güvenlik Müdürü/ Amirine ve 2026 Yılı Giyim Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez Ambarı Beyazıt / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım: 1.Kısım : İ.Ü. Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğünde Çalışan Özel Güvenlik Görevlisi ve Koruma Güvenlik Görevlilerine 2026 Yılı Yazlık Kıyafet Alımı işinin giyim malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra mesai saatlerinde tamamı tek parti halinde ve 30 (otuz) takvim günü içinde yapılacaktır. 2. Kısım: İ.Ü. Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğünde Çalışan Özel Güvenlik Görevlisi ve Koruma Güvenlik Görevlilerine 2026 Yılı Kışlık Kıyafet Alımı işinin giyim malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra mesai saatlerinde tamamı tek parti halinde ve 30 (otuz) takvim günü içinde yapılacaktır. 3. Kısım : İ.Ü. Rektörlüğü Özel Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğünde Çalışan Özel Güvenlik Müdürü / Amiri ve Koruma Güvenlik Müdürü /Amirine 2026 Yılı Kıyafet Alımı işinin giyim malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra mesai saatlerinde tamamı tek parti halinde ve 30 ( otuz ) takvim günü içinde yapılacaktır. İhale uhdesinde kalan firma ile idare arasında sözleşme imzalandıktan sonra seri üretime geçilerek tüm ürünler sözleşmede yer alan süreler dikkate alınarak idareye teslim edilmelidir. Malzemeler teslim alındıktan sonra Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda ambalajlanmış ürünlerden rastgele her bir adetten seçilerek ( Analize her kalem için bir adet ürün gönderileceğinden, her kalem malzemeden bir adet ürün fazla olacak şekilde teslim edilecektir. Her kalem için bir adet fazla ürün analiz giderleri kapsamında teklif fiyata dahil edilecek olup, bu kapsamda sözleşme bedeli dışında herhangi bir fazla ödeme idare tarafından yapılmayacaktır. ) tekrar laboratuvar onaylı analiz raporu alınmak üzere idare tarafından akredite edilmiş laboratuvara gönderilecektir. Tahlil ve analiz sonucu uygun çıkmaması durumunda yüklenici usulüne göre itiraz ederek ikinci bir laboratuvar muayenesi ( Hakem Laboratuvar Muayenesi ) isteyebilir. Hakem Laboratuvar olarak: TSE veya akredite edilmiş bir üniversite laboratuvarında tekrar tahlil ve analiz yaptırılacaktır. Muayene aşamasında tahlil ve analizlere ilişkin tüm bedeller Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Muayene edilen ürünlerin Teknik Şartnameye uygun olanları alınacaktır. Uygun olmayan malzemeler kesinlikle alınmayacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içinde işe başlanır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

