T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/132 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/132 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/03/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Büyükbölcek Mah. 765 Ada 17 Parsel 2.B.B Dükkan

Yüzölçümü : 93 m2

İmar Durumu :Ana taşınmaz ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 4.836.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

