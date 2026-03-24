Giriş Tarihi: 25.03.2026 00:00
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/132 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/132 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.13/03/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Büyükbölcek Mah. 765 Ada 17 Parsel 2.B.B Dükkan
Yüzölçümü : 93 m2
İmar Durumu :Ana taşınmaz ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 4.836.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:01
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02426451