T.C. EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İli / İlçesi Kütahya / Emet İhale Tarihi 09.04.2026 Adres Hamam Mahallesi Firuze Sokak No:1 İhale Saati 14:00 Niteliği Turizm tesisi Otel ve müştemilatı Kiralama Süresi 20 yıl Yüz Ölçümü 61.531,24 m2 (toplam kullanım alanı) Aylık muhammen bedel (KDV hariç ) 500.000,00 TL Ada/Parsel 871/1-735/51-735/52-808/9 Geçici Teminat %3 3.600.000,00 TL

Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Kütahya İli Emet İlçesi Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, şartname ekinde kullanım alanı krokisinde belirtilen 871 ada 1 parselde 1.866.555 m2 kapalı inşaat alanı üzerinde bulunan bodrum, zemin ve 3 katlı otel binası ve müştemilatı 1 adet aquapark, yüzme havuzu, 1 adet halı saha, 1'er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet çay bahçesi, çim saha olarak kullanılan toplam 42.778,78 m² 'lik alan – 735 ada 52 parselde bulunan 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 1 adet açık termal sulu yosun havuzu (hacanaklar) havuzu ve müştemilatından oluşan toplam 2.159.49 m² alan – 808 ada 9 parselde bulunan 2 adet kafe, anfi tiyatro, park alanları bulunan toplam 12.501,78m²'lik alan – 735 ada 51 parsel bulunan kafe ve park alanı 4.091,91m²' lik alan – (872 ada 1 parselde bulunan 1.278,18m² lik kafetarya ve 4 adet işyeri ile 805 ada 14 parselde kayıtlı 6.181,41 m² 'lik alanda bulunan 36 apart daire ve krokide gösterilen 5000 m2 lik proje alanı hariç olmak üzere ) 02.03.2026 Tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi (a) bendine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiralama ihalesine çıkarılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1. İhale Katılım Formunda istenen bilgiler istekli tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır. (Tebligat adresi ,ikametgâh ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası, şartnamede 9'uncu maddede yazılı olan hususlarda herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı)

2. İhale ile ilgili geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

3. Belediyemize borcu olamadığına dair güncel belge

4. İstekli tarafından ilgili taşınmaza ait, her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,

Yukarıda istenen evraklara ek olarak:

1. Gerçek kişiler için:

T.C. Kimlik Kartı fotokopisi, ikametgah belgesi,

Başkası adına ihaleye iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

2. Tüzel kişiler için (Şirket, Dernek vb.):

Geçerliliği devam eden tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge, (Yetki Belgesi)

Tüzel kişiliği temsil edenin imza sirküleri, vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile imza sirküleri

Şirketler için; Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

Dernekler için; Dernek tüzüğü ve karar defteri, faaliyet belgesi,

Ortak girişim olması durumunda yukarıda belirtilen belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim belgesi,

Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç 12.30' a kadar Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 adresindeki Belediye Ana Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37, 38, 39 ve 40'ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz bakılabilir.

