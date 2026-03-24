Giriş Tarihi: 25.03.2026 00:00
İ L A N
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/454 Esas
Konu : İLAN
Aşağıda açık kimliği bulunan ERGÜN PARTO hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.03.2026
TC KİMLİK NO : 28582585890 ADI SOYADI : ERGÜN PARTO
BABA ADI : ALİ BAYRAM
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 30/12/1965
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ : ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. GÜNDOĞDU SK. NO:58 D:5 İNAN B2/1 İSTANBUL GÜNGÖREN
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02429340