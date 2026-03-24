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Giriş Tarihi: 25.03.2026 00:00

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/454 Esas

Konu : İLAN

Aşağıda açık kimliği bulunan ERGÜN PARTO hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.03.2026

TC KİMLİK NO : 28582585890 ADI SOYADI : ERGÜN PARTO

BABA ADI : ALİ BAYRAM

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 30/12/1965

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ : ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. GÜNDOĞDU SK. NO:58 D:5 İNAN B2/1 İSTANBUL GÜNGÖREN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02429340

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