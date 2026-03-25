T.C.

BANAZ KAYMAKAMLIĞI

Tapu Müdürlüğü

Sayın : Muzaffer YILMAZ

İLANEN DUYRULUR

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

UŞAK ili BANAZ ilçesi KARAKÖSE KÖYÜ 136 ada 33 parseldeki taşınmazın tamamı elbirliği halinde kayıtlı iken; BANAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 15.09.2022 tarihli ve 2022/599 ESAS; 2022/586 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından YÜCEL KAYA 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu' na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle ilan tarihinden itibaren anılan kanun hükmüne göre , elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Posta (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir.

Tapu Müdürü

Melek DOĞRU

