İ L A N

T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/592 Esas

DAVALI :ÇAĞ CEBELİ - 55711301632 TC nolu Sabahaddin oğlu Barmbek 16/04/1976 doğumlu

Bilinen en son adres: An der Wache 10, 21465 Wentorf/Almanya

Davacı ERGÜL CEBELİ tarafından aleyhinize açılan Aile Konutu Şerhi Konulması davasında, yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme Duruşma Günü olan 14/05/2026 günü saat:09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İHTAREN ön inceleme duruşma günü tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

