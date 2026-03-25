Giriş Tarihi: 26.03.2026 00:00
İ L A N
T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/592 Esas
DAVALI :ÇAĞ CEBELİ - 55711301632 TC nolu Sabahaddin oğlu Barmbek 16/04/1976 doğumlu
Bilinen en son adres: An der Wache 10, 21465 Wentorf/Almanya
Davacı ERGÜL CEBELİ tarafından aleyhinize açılan Aile Konutu Şerhi Konulması davasında, yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön İnceleme Duruşma Günü olan 14/05/2026 günü saat:09:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu İHTAREN ön inceleme duruşma günü tebliği yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
