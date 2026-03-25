T.C.

RİZE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1738 Esas 23.03.2026

İLAN METNİ

Davacı Hasan KARAVİN vekili Av. Serkan BADEM tarafından davalı Ahmet HENDEM ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Davalı İstanbul Fatih nüfusuna kayıtlı Angrosi ve Gula'dan olma 28/08/1970 d.lu Ayşe SAF'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;Davacılar tarafından Rize İli Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi 398 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Ayşe SAF'a işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 12/05/2026 günü saatinin ise 11:10 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02431010