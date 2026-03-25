Giriş Tarihi: 26.03.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 00:15
T.C.SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, RÜSTEMPAŞA Mahalle/Köy, 1042 Ada, 29 Parsel 2. Kat 13 nolu 134,80 m2 kapalı alana sahip daire
Yüzölçümü : 134,80 m2İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.
Kıymeti : 3.750.000,00 TLKDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:07
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02431008