Giriş Tarihi: 27.03.2026 00:00
İ L A N
T.C. ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1324 Esas 12.09.2025
Konu : İlan
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenen Aşağıda açık kimliği bulunan ABUZER GÜLMEZ'in nerede olduğunu veya ne iş yaptığını bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 21.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 21073140356
ADI SOYADI : ABUZER GÜLMEZ
BABA ADI : GÜLÜ
ANA ADI : SAFİYE
DOĞUM TARİHİ : 19/04/1969
DOĞUM YERİ : ADIYAMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Yunus Emre Mah. Şevenk Küme Evleri No:16 Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300328