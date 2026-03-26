T.C.BAFRA İCRA DAİRESİ

2025/1656 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Erenköy Mahallesi Çınarlık Mevkii 768 ada 14 nolu parsel I blok zemin+1 kat 1 nolu bağımsız bölümarsa vasıflı tapuda dubleks mesken olarak olarak yazılı tam hissesi borçlu adına kayıtlı taşınmaz. Parsel üzerinde dubleks villa sitesi bulunmaktadır. Sahile 100 metre, Samsun Sinop yoluna 1,15 km mesafede yer almaktadır. Mimari projesine göre dubleks mesken zemin katta; salon + mutfak, banyo, wc, 1.katta; 4 adet yatak odası, giyinme odası, duş, hol, wc-banyo ve balkon olarak projelendirilmiştir. Dubleks mesken 236 m2 brüt alanlı, doğalgaz bağlantılıdır. Giriş kapısı çelik kapı pencereleri pvc doğramadır. Binanın dışı dekoratif kaplama ve alüminyum kompozit panel kaplıdır. Taşınmaza ait otopark ve peyzaj alanı mevcuttur.

Adresi : Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Erenköy Mahallesi 768 Ada 14 Parsel

Yüzölçümü : 4.376,09 m2 Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ayrık nizam 2 kat konut

Kıymeti : 17.123.407,00 TL

KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:40

23/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02431313