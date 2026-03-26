T.C. SELİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/287 Esas
İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından, Kars İli, Selim İlçesi, Mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazların pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, açılan davalarda duruşma günlerinin belirlenerek tapu maliklerine tebligat çıkarıldı, iş bu ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına Mahkemece belirlenen T.C Ziraat Bankası Selim Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur. 12.01.2026
DAVA KONUSU PARSELLER
2024/287 Esas
1-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 520 ada, 3 parsel (ifrazdan önce 252 ada 2 parsel)
2-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 1 parsel (ifrazdan önce 254 ada 1 parsel)
3-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 33 parsel (ifrazdan önce 254 ada 17 parsel)
4-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 31 parsel (ifrazdan önce 254 ada 16 parsel)
5-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 520 ada, 11 parsel (ifrazdan önce 252 ada 6 parsel)
6-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 9 parsel (ifrazdan önce 250 ada 25 parsel)
7-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 5 parsel (ifrazdan önce 254 ada 3 parsel)
8-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 10 parsel (ifrazdan önce 250 ada 26 parsel)
9-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 27 parsel (ifrazdan önce 254 ada 14 parsel)
10-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 35 parsel (ifrazdan önce 254 ada 18 parsel)
11-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 520 ada, 8 parsel (ifrazdan önce 252 ada 5 parsel)
12-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 520 ada, 7 parsel (ifrazdan önce 252 ada 4 parsel)
13-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 21 parsel (ifrazdan önce 254 ada 11 parsel)
14-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 19 parsel (ifrazdan önce 254 ada 10 parsel)
15-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 41 parsel (ifrazdan önce 250 ada 21 parsel)
16-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 43 parsel (ifrazdan önce 250 ada 22 parsel)
17-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 29 parsel (ifrazdan önce 250 ada 15 parsel)
18-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 37 parsel (ifrazdan önce 250 ada 19 parsel)
19-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 39 parsel (ifrazdan önce 250 ada 20 parsel)
20-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 27 parsel (ifrazdan önce 250 ada 14 parsel)
21-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 33 parsel (ifrazdan önce 250 ada 17 parsel)
22-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 31 parsel (ifrazdan önce 250 ada 16 parsel)
23-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 35 parsel (ifrazdan önce 250 ada 18 parsel)
24-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 15 parsel (ifrazdan önce 250 ada 8 parsel)
25-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 11 parsel (ifrazdan önce 250 ada 27 parsel)
2024/288 Esas
1-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 528 ada, 1 parsel (ifrazdan önce 253 ada 1 parsel)
2-Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 528 ada, 9 parsel (ifrazdan önce 253 ada 5 parsel)
3-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 528 ada, 7 parsel (ifrazdan önce 253 ada 4 parsel)
4-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 528 ada, 5 parsel (ifrazdan önce 253 ada 3 parsel)
5-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 29 parsel (ifrazdan önce 254 ada 15 parsel)
6-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 39 parsel (ifrazdan önce 254 ada 20 parsel)
7-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 37 parsel (ifrazdan önce 254 ada 19 parsel)
8-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 25 parsel (ifrazdan önce 254 ada 13 parsel)
9-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 17 parsel (ifrazdan önce 254 ada 9 parsel)
10-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 13 parsel (ifrazdan önce 254 ada 7 parsel)
11-Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 11 parsel (ifrazdan önce 254 ada 6 parsel)
2024/289 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 528 ada, 3 parsel (ifrazdan önce 253 ada 2 parsel)
2024/291 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 23 parsel (ifrazdan önce 254 ada 12 parsel)
2024/292 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 15 parsel (ifrazdan önce 254 ada 8 parsel)
2024/293 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 45 parsel (ifrazdan önce 250 ada 23 parsel)
2024/294 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahellesi, 527 ada, 7 parsel (ifrazdan önce 254 ada 4 parsel)
2024/298 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 9 parsel (ifrazdan önce 254 ada 5 parsel)
2024/299 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Çarşı Mahellesi, 522 ada, 25 parsel (ifrazdan önce 250 ada 13 parsel)
2024/300 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 23 parsel (ifrazdan önce 250 ada 12 parsel)
2024/302 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 527 ada, 3 parsel (ifrazdan önce 254 ada 2 parsel)
2024/303 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 13 parsel (ifrazdan önce 250 ada 28 parsel)
2024/304 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 17 parsel (ifrazdan önce 250 ada 9 parsel)
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 19 parsel (ifrazdan önce 250 ada 10 parsel)
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 21 parsel (ifrazdan önce 250 ada 11 parsel)
2024/305 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 522 ada, 8 parsel (ifrazdan önce 250 ada 24 parsel)
2024/306 Esas
Kars İli, Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, 520 ada, 4 parsel (ifrazdan önce 252 ada 3 parsel)
2024/307 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 40 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 20 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 132 ada 86 parsel
2024/308 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü 146 ada 34 parsel
2024/309 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü 121 ada 71 parsel
2024/310 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 119 ada 16 parsel
2024/311 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 119 ada 18 parsel
2024/312 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 34 parsel
2024/313 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 140 ada 13 parsel
2024/314 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 157 ada 1 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 157 ada 4 parsel
2024/315 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 36 parsel
2024/316 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 144 ada 6 parsel
2024/317 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 140 ada 9 parsel,
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 144 ada 12 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 145 ada 10 parsel
2024/318 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 116 ada 13 parsel,
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 122 ada 53 parsel,
2024/319 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü 121 ada 77 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 121 ada 79 parsel
2024/320 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 22 parsel,
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 42 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 144 ada 10 parsel
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 145 ada 8 parsel,
2024/321 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 26 parsel,
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 30 parsel,
Kars ili, Selim İlçesi, Karahamza Köyü, 139 ada 46 parsel,
2024/322 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, 105 ada 33 parsel
2024/323 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 108 ada 12 parsel
2024/324 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 158 ada 1 parsel
2024/325 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 374 ada 1 parsel, 374 ada 2 parsel nolu 2.001,14 m2, 374 ada 4 parsel nolu 1.118,36 m2, 374 ada 5 parsel nolu 845,31 m2, 375 ada 1 parsel nolu 173,16 m2, 375 ada 2 parsel nolu 396,48 m2, 375 ada 4 parsel nolu 292,75 m2 ve 375 ada 5 parsel ,
2024/326 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 374 ada 3 parsel nolu 1.577,32 m2, 375 ada 3 parsel nolu 364,47 m2, 382 ada 1 parsel nolu 325,39 m2, 382 ada 2 parsel nolu 722,33 m2, 383 ada 1 parsel nolu 736,80 m2 ve 383 ada 2 parsel
2024/327 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 372 ada 1 parsel nolu 656,45 m2 , 372 ada 2 parsel nolu 794,17 m2 ve 373 ada 1 parsel
2024/328 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 191 ada 1 parsel nolu 1.085,91 m2 ve 384 ada 1 parsel,
2024/329 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 190 ada 4 parsel,
2024/330 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 368 ada 2 parsel nolu 3.189,13 m2 ve 369 ada 3 parsel
2024/331 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 124 ada 11 parsel
2024/332 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Akyar Köyü, 0 ada 817 parsel
2024/333 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 371 ada 1 parsel
2024/334 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 349 ada 29 parsel
2024/335 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 385 ada 3 parsel
2024/336 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 368 ada 1 parsel nolu 1.212,95 m2 ve 369 ada 2 parsel
2024/337 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 157 ada 5 parsel
2024/338 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Oluklu Köyü, 168 ada 2 parsel
2024/339 Esas
Kars ili, Selim İlçesi, Benliahmet Köyü, 369 ada 4 parsel
