İ L A N

T.C.

AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince )

ESAS NO: 2025/314-316- 318- 320- 322- 324- 326- 328- 330- 332- 334- 336- 338- 340- 342- 344- 346- 348- 350- 352- 354- 356- 358- 360- 362- 364- 366- 368- 370- 372- 374- 376- 378- 380- 382- 384- 386- 388- 390- 392- 394- 396- 398- 400- 402- 404- 406- 408- 410- 412- 414- 416

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından mahkememizin;

1)2025/314 Esas sayılı dosyasında malik Sezgin Erkek aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Merkez Mah. 389 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 2.75 m² lik pilon yerine işaret eden kısmının;

2)2025/316 Esas sayılı dosyasında malik Ersin Erkek aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Merkez Mah. 389 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 413.41 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

3)2025/318 Esas sayılı dosyasında malikler Adem Alacalar, Alime Alacalar, Arslan Alacalar, İhsan Alacalar, İkram Alacalar, Muammer Alacalar, Nebile Güner, Nedime Arpacı ve Tahsin Alacalar aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 183 Ada 7 Parsel numaralı taşınmazın 100.81 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

4)2025/320 Esas sayılı dosyasında malikler Adem Demir, Eda Eryiğit, Ersin Yıldız, Esra Güler, Hamide Keskin, Hanife Koca, Kadriye Günyeli, Menekşe Güneş, Murat Günyeli, Mustafa Demir, Nurcan Çalış, Ömer Günyeli, Saime Günyeli Bengi, Selahattin Günyeli, Selahattin Günyeli, Yaşar Günyeli, Yaşar Günyeli ve Yavuz Günyeli aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 221 Ada 15 Parsel numaralı taşınmazın 92.66 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

5)2025/322 Esas sayılı dosyasında malik Cevat Günyeli aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 221 Ada 20 Parsel numaralı taşınmazın 26.83 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının

6)2025/324 Esas sayılı dosyasında malik Necdet Yıldız aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 238 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazın 3.57 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

7)2025/326 Esas sayılı dosyasında malik Şenel Yıldız aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 325 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 2.09 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

8)2025/328 Esas sayılı dosyasında malikler Dilek Erkoç Kavasoğlu, Melek Erkoç, Naim Erkoç ve Şerife Erkoç aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 238 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazın 55.79 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

9)2025/330 Esas sayılı dosyasında malik Necdet Yıldız aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Şenyurt Mah. 244 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 725.90 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

10)2025/332 Esas sayılı dosyasında malik Erol Belen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 116 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 4.41 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

11)2025/334 Esas sayılı dosyasında malikler Bedriye Tiryakioğlu, Cemile Bayram, Gülbeyaz Bay, Hasan Pişkin, Hüsne Pişkin, Mecbure Bayram, Mustafa Pişkin, Selahattin Pişkin, Şenel Pişkin ve Yener Pişkin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 116 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 175.60 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

12)2025/336 Esas sayılı dosyasında malik Tahsin Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 117 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazın 0.54 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

13)2025/338 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Kökten, Gülseren Paban, Hamide Bülbül, Havva Sarı, Saima Çoban ve Tahsin Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 117 Ada 12 Parsel numaralı taşınmazın 0.60 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 120.57 m² lik yerine irtifak alanının;

14)2025/340 Esas sayılı dosyasında malikler Bünyamin Köksal, Emine Köksal, İlyas Köksal, İsmail Çınar Köksal, Kübra Tekmen ve Nihal Günay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 118 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın 0.32 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

15)2025/342 Esas sayılı dosyasında malikler Dilber Eren, Emrah Köksal, Fatma Köksal, Hatice Sevgi Öz, Havva Eren, İdris Köksal, Meliha Köksal ve Müslüm Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 118 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 36.19 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

16)2025/344 Esas sayılı dosyasında malik İzzet Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 118 Ada 19 Parsel numaralı taşınmazın 184.30 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

17)2025/346 Esas sayılı dosyasında malik Ferdi Kartal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 130 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın 159.11 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

18)2025/348 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Ergül, Fitnet Özkan, Gülcemal Ergül ve Sevim Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 115 Parsel numaralı taşınmazın 1.34 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 8.63 m² lik yerine irtifak alanının;

19)2025/350 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Ergül, Fitnet Özkan, Gülcemal Ergül ve Sevim Köksal aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 126 Parsel numaralı taşınmazın 398.07 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

20)2025/352 Esas sayılı dosyasında malikler Adem Özkan, Ahmet Özkan, Cemile Kartal, Fatih Özkan, İmdat Özkan, Metin Özkan, Nazim Özkan, Rahime Özkan ve Serpil Yüce aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 128 Parsel numaralı taşınmazın 2.58 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

21)2025/354 Esas sayılı dosyasında malikler Bedriye Algan, Durmuş Akman ve Mevlüde Algan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 157 Parsel numaralı taşınmazın 44.94 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

22)2025/356 Esas sayılı dosyasında malik Ramazan Özkan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 160 Parsel numaralı taşınmazın 1.21 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

23)2025/358 Esas sayılı dosyasında malikler Bedriye Algan, Durmuş Akman ve Mevlüde Algan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 139 Ada 164 Parsel numaralı taşınmazın 1.28 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

24)2025/360 Esas sayılı dosyasında malikler Abdurrahman Aslan, Hatice Yılmaz, Havva Arslan, Muhammed Ali Arslan ve Zehra Özle aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Beylerli Mah. 165 Ada 99 Parsel numaralı taşınmazın 6.25 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

25)2025/362 Esas sayılı dosyasında malik Nazmiye Taş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 154 Ada 12 Parsel numaralı taşınmazın 2.82 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

26)2025/364 Esas sayılı dosyasında malikler Cemile Mecit, Hayati Oktay ve Saliha Yıldız aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 154 Ada 10 Parsel numaralı taşınmazın 0.49 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

27)2025/366 Esas sayılı dosyasında malikler Cemile Mecit, Hayati Oktay ve Saliha Yıldız aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 154 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazın 64.15 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

28)2025/368 Esas sayılı dosyasında malik Hasan Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın 15.89 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

29)2025/370 Esas sayılı dosyasında malik Yılmaz Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mahalle Mah. 153 Ada 3 Parsel numaralı taşınmazın 6.52 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

30)2025/372 Esas sayılı dosyasında malik Şeref Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 100 Parsel numaralı taşınmazın 24.10 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

31)2025/374 Esas sayılı dosyasında malik Cemil Kaş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın 29.87 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

32)2025/376 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Kaş aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 10 Parsel numaralı taşınmazın 0.25 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

33)2025/378 Esas sayılı dosyasında malik Yılmaz Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 12 Parsel numaralı taşınmazın 1.23 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

34)2025/380 Esas sayılı dosyasında malik Yılmaz Oktay aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 153 Ada 16 Parsel numaralı taşınmazın 12.56 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

35)2025/382 Esas sayılı dosyasında malikler Abdullah Bay, Halide Pala, Muhittin Bay, Mustafa Bay ve Pınar Şentürk aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 16 Parsel numaralı taşınmazın 39.09 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

36)2025/384 Esas sayılı dosyasında malikler Harun Algan, İbrahim Algan, İlyas Algan, Murat Algan, Özer Algan, Selma Sönmez, Sevda Algan ve Zehra Usta aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazın 3.30 m² lik pilon yerine isabet eden kısmının;

37)2025/386 Esas sayılı dosyasında malik Cemil Algan aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 158 Ada 22 Parsel numaralı taşınmazın 23.85 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

38)2025/388 Esas sayılı dosyasında malikler Ahmet Yılmaz, Ayşe Aydoğdu, Eyüp Yılmaz, Güllü Yılmaz, İdris Yılmaz, İsmail Yılmaz, Merve Alkaptan ve Salim Yılmaz aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 162 Ada 4 Parsel numaralı taşınmazın 142.02 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

39)2025/390 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Pişkin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mahalle Mah. 162 Ada 2 Parsel numaralı taşınmazın 34.40 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

40)2025/392 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Pişkin aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 161 Ada 13 Parsel numaralı taşınmazın 10.25 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

41)2025/394 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 109 Ada 45 Parsel numaralı taşınmazın 7.43 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

42)2025/396 Esas sayılı dosyasında malikler Ali Taygun ve Nuh Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mahalle Mah. 109 Ada 49 Parsel numaralı taşınmazın 1.10 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 99.09 m² lik yerine irtifak alanının;

43)2025/398 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 109 Ada 31 Parsel numaralı taşınmazın 185.83 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

44)2025/400 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Taygun aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 109 Ada 28 Parsel numaralı taşınmazın 1.87 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 137.25 m² lik yerine irtifak alanının;

45)2025/402 Esas sayılı dosyasında malikler Cavit Begen ve Saliha Yıldız aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 109 Ada 10 Parsel numaralı taşınmazın 0.45 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 1047.18 m² lik yerine irtifak alanının;

46)2025/404 Esas sayılı dosyasında malik Mustafa Bahtiyar Begen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 109 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 107.45 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

47)2025/406 Esas sayılı dosyasında malik Fevzi Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 168 Ada 13 Parsel numaralı taşınmazın 35.41 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

48)2025/408 Esas sayılı dosyasında malikler Mehmet Bayram, Mustafa Bayram, Osman Bayram ve Ramazan Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 178 Ada 18 Parsel numaralı taşınmazın 0.74 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

49)2025/410 Esas sayılı dosyasında malikler Ahmet Yılmaz, Ayşe Aydoğdu, Eyüp Yılmaz, Güllü Yılmaz, İdris Yılmaz, Merve Alkaptan ve Salim Yılmaz aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 168 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 212.33 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

50)2025/412 Esas sayılı dosyasında malikler Mustafa Begen, Mümin Begen ve Necmi Begen aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 168 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın 0.22 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

51)2025/414 Esas sayılı dosyasında malikler İmdat Bayram, Sedat Bayram, Sevim Bayram ve Vedat Bayram aleyhine Ordu İli, Kabataş İlçesi, Kuzköy Mah. 167 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın 141.05 m² lik kısmına isabet eden irtifak alanının;

52)2025/416 Esas sayılı dosyasında malikler İbrahim Yiğit ve Ramadan Yiğit aleyhine Ordu İli, Aybastı İlçesi, Alacalar/Düz Mahalle Mah. 139 Ada 9 Parsel numaralı taşınmazın 2.19 m² lik pilon yerine isabet eden kamulaştırma işlemlerine ve 607.08 m² lik yerine irtifak alanının;

A)-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

C)-Kamulaştırma Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye yöneltilecektir.

G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Aybastı Ziraat Bankası Şube'sine yatırılacağı,

I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur. 11.03.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02432960