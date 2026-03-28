T.C.SAMSUN1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2024/4 Tereke

BASİT TASFİYE ve İFLASININ AÇILMASI İLANI

Samsun 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/4 Tereke Esas 2024/70 sayılı tereke kararı ile 14/12/2021 tarihinde vefat eden, Rize ili, Derepazarı ilçesi, Cilt No:48, Aile Sıra No: 46, Sıra No:11 nüfusuna kayıtlı, Alibey ve Fahriye'dan olma, 06/12/1959 doğumlu, 62452209516 TC kimlik numaralı, muris OSMAN KASAP 'ın terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612 nci maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken masaya katılma harcını yatırarak tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. 27/10/2025

