T.C.

BİGA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO: 2025/34 Ort. Gid. Satış.

HİSSEDAR: RAMADAN ÖZCAN - 10064002148

Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında belirtilen adresinize Kıymet Taktiri raporu tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiştir.

KIYMET TAKTİRİ RAPORU

Yeniceköy Mahallesi 1030 Ada 3 Parsel:

Çanakkale İli Biga İlçesi Yeniceköy Mahallesi Hudutları dâhilinde, Köyiçi mevkiinde bulunmakta olup, "Avlulu Ev Dam Samanlık" vasfındadır. Yüzölçümü olarak 287,63 m² alana sahiptir. Biga Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.02.2026 tarih ve 2734 sayılı yazılarında "Yeniceköy Mahallesi 1030 Ada 3 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar palnında bitişik nizam üç kat olarak yapılaşmasına izin verilen ticaret+konut alanında ve yolda kalmaktadır" diye belirtilmiştir. Taşınmaz kadastral yola cepheli köşe konumlu bir parsel olup, üzerinde iki katlı mesken niteliği ile betonarme tarzda yapı ve tek katlı yığma tarzda kullanılmayan, tuğla-kerpiç ile yapılmış mesken tarzı (zeminde depo tarza çevrildiği) yapı olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde krokide gösterilen III/A yapı sınıfında, iki katlı betonarme yapı 120,00 m2 olup mesken olarak kullanılmaktadır, İki katlı binanın zemin katı ağırlıklı olarak briket diğer kısımlarında yığma tuğla kullanılarak kolon-kiriş sistemi ile betonarme tarzda yapılmış mesken yapısıdır. Zemin kat 3+1+mutfak+banyo-wc şeklinde dizayn edilmiştir. Zemin beton olup duvarlar düz sıva ve üzeri badanalıdır.Birinci kat 4+1+mutfak+banyo-wc şeklinde dizayn edilmiştir. Zemin yerkarosu olup duvarlar düz sıva ve üzeri badanalıdır.

Tek katlı yapı 80,00 m2yığma tarzda olup, zamanla kullanım amacının dışında kullanılmış ve mevcutta kullanılmamaktadır. Yerli tip yığma tuğla ve kerpiç ile imal edilen yapının oturtma ahşap çatısının üzeri yerli tip kiremit kaplıdır. Depolama amacı ile kullanılmakta olan bu yapının yaşı ve kullanılan malzemesi ve yapım tekniği ve mevcut durumu göz önüne alındığında ekonomik ömrünü tamamladığı ve ekonomik değerinin kalmadığı kanaatine varılmıştır. Parselin konumu ve özellikleri dikkate alındığında;

Parselin 1,00 m2'si 16.500,00 TL/m2'den = 287,63 m2 x 16.500,00 TL/m2= 4.745.895,00 TL

Taşınmaz üzerindeki iki katlı yapının değeri =1.770.000,00 TL

T O P L A M = 6.515.895,00 TL olacağı kanaatindeyiz.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19.03.2026

