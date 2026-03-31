İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/11 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/2103 E. -2020/1941K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, (Eski:Sultandere mah, 1852 parsel) yeni: 71 Evler mah, 16958 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 1 ihale tarihi: 02/06/2026- 2 ihale tarihi 29/06/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "602 Hobat Dr Laures Springs, Nj ABD." olan, Metin ve Selma Meral oğlu, 06/04/1978 doğumlu, 27934672516 TC kimlik numaralı MURAT ÖNDER'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 26/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02435588