İLAN

T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/354

DAVALI : TALAT COŞKUN

Davacı GSD Varlık Yönetim A.Ş: tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Talat Coşkun'un bilenen adreslerinde yapılan tüm tebligatlar iade gelmiş, yapılan adres araştırmaları sonucu da adresine ulaşılamamış olup, işbu davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davacı taraf dava dilekçesinde; "dava dışı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İle borçlu Tam Ay Örme Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan diğer borçlu Yunus Dal, Murat Şener, Talat Coşkun'un kefil olduğu Genel Kredi Sözleşmesine dayanarak borçlu Tam Ay Örme Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Krediler kullandırıldığını ve finansman sağlandığını, borcun ödenmemesi nedeniyle Gebze 6. Noterliğinin 14.12.2023 tarih 38507yevmiye nolu ihtarnamenin çekildiğini, ihtara rağmen borcun ödenmediğini, alacağın ve icra takip dosyalarının davacı şirkete temlik edildiğini, muvazaalı işlemlerle kendi adına malvarlığı edinmeyen borçlunun namı müstear üzerinden işlem yaparak mal varlığı elde etmesi sebebiyle dava konusu 100.000,00-TL davalılardan tahsiline karar verilmesini " talep ve dava ettiği, Tebligat Kanunu 31. Maddesi uyarınca iş bu ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağına ve Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği ilk itirazlarını cevap dilekçesi ile bildirebileceği, bu süre içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK 127 ve 128.maddeleri uyarınca ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02435724