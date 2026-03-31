T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/75 Esas

DAVALILAR: KEVORK ÖZÇELİK TC: 348*****654, KİRKOR ÖZÇELİK TC: 348*****426, MARYAM ÖZÇELİK TC: 348*****590, MEDOR ÖZÇELİK TC: 348*****154, OVSANNA ÖZÇELİK TC: 348*****090

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan keşfe istinaden alınan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazların 14.03.2026 dava tarihi itibari ile değerleri Sarıyer İlçesi Çayırbaşı Mahallesi 535 Ada 5 Parsel nolu 74,88 m² yüzölçümlü Bahçeli Ahşap Ev vasıflı taşınmazın tamamının değeri: 15.975.000.- TL, Dava konusu ½ hisse değeri: 7.987.500.-TL olarak hesaplanmıştır, Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1000 Ada 17 Parsel nolu 4.Kat 12 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tamamının değeri: 7.990.000.-TL, dava konusu ½ hisse değeri 3.995.000.-TL olarak hesaplanmıştır, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi, 2999 Ada 16 Parsel nolu taşınmazın tamamının değeri 177.550.000.-TL dava konusu 4/15 hisse değeri 47.346.667.-TL olarak hesaplanmıştır.

Davalılar Kevork Özçelik, Kirkor Özçelik, Maryam Özçelik, Medor Özçelik ve Ovsanna Özçelik'in duruşma günü 12/05/2026 günü saat:10:05'de olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, sözlü tahkikat aşaması için ayrı bir gün tayin edilmeyebileceği ve yokluklarında karar verilebileceği hususu ilan olunur.

