T.C. MESUDİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/972 Esas 25.03.2026 Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin tebliği için gönderilen tebligatlar yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı: AYHAN COŞKUN, 27635360002 T.C kimlik nolu, Mahmut ve Hacer oğlu, 01/06/1942 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi.

Dava dilekçesinde özetle; Ordu ili, Mesudiye ilçesi, Sarıca Mahallesi, 1181 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147/2 ve 281.maddesi gereğince ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

