Giriş Tarihi: 04.04.2026 00:00
C.
İ Z M İ R
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2025/1205
KARAR NO : 2025/859
DAVACI : Maliye Hazinesi vekili Av. Mustafa BARLAS
DAVALI : Mine Ayşe GÜLMEN ve arkadaşları
DAVALI : Aysel YÜKSEL (İlanen Tebligat)
Dairemizin 2025/1205 Esas sayılı dava dosyasının yapılan istinaf incelemesi sonunda; Davacı vekilinin, istinaf istemlerinin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/(1)-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiş, davacı vekili 24/10/2025 tarihli temyiz dilekçesinde, istinaf mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir. Dairemizin 18/09/2025 tarihli 2025/1205 Esas 2025/859 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin 24/10/2025 tarihli temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Aysel YÜKSEL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/04/2026
