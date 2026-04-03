C.

İ Z M İ R

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

16. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2025/1205

KARAR NO : 2025/859

DAVACI : Maliye Hazinesi vekili Av. Mustafa BARLAS

DAVALI : Mine Ayşe GÜLMEN ve arkadaşları

DAVALI : Aysel YÜKSEL (İlanen Tebligat)

Dairemizin 2025/1205 Esas sayılı dava dosyasının yapılan istinaf incelemesi sonunda; Davacı vekilinin, istinaf istemlerinin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/(1)-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiş, davacı vekili 24/10/2025 tarihli temyiz dilekçesinde, istinaf mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir. Dairemizin 18/09/2025 tarihli 2025/1205 Esas 2025/859 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin 24/10/2025 tarihli temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Aysel YÜKSEL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/04/2026

