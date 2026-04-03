T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/247 Esas 01.04.2026 Konu : 1. Gaiplik İlanıİSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.04.2026

GAİP ADI SOYADI : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Maden Mah. 307 Ada 28 parsel, nolu kayıtlı taşınmazın hisse maliki Vasilaki oğlu Nikolaki İstamadiyadi

