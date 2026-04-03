T.C. BODRUM 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/405 Esas

DAVACI : QNB FİNANSBANK A.Ş.İSTANBUL ŞİŞLİ ŞUBESİ

DAVALI : ZEHRA NÜZHET DAVRAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ZEHRA NÜZHET DAVRAN'a dava dilekçesinin, tensip zaptının ve mahkememiz duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğ edilemediği, yapılan kolluk adres araştırmasında davalının ikamet adresine ulaşılamadığı bu nedenle 12/02/2026 tarihli duruşmada davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ayrıca mahkememiz duruşma günü olan02/07/2026 tarihinde duruşmaya bizzat katılmanız aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunun davalıya iş bu ilan metninin gazetede ilan edilmesinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

