T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/268 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:55 Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:55

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Taşınmazın Özellikleri: Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 7003 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazın durumu incelendiğinde, arsa üzerinde 300,03 m2 yüzölçümünde bulunan parsel üzerinde spor salonu bulunmaktadır. Parsel üzerinde 84,30 m2 si imar yolunda 127,13 m2 si parsel üzerinde kalan toplam inşaat alanına sahip spor salonu binası bulunmaktadır. Binanın diş cephesi alüminyum giydirme cephe olup, giyinme odaları, tuvalet ve banyo bölümleri zemini laminant parkedir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 7003 Ada 4 Parsel Yüzölçümü : 300,03 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:2.00 ticaret alanında kalmaktadır. Kıymeti : 9.583.139,40 TL KDV : %20 Kaydındaki Şerhler:Üzerindeki binalar 39,73 m2 2 nolu parsele ve 18 m2 yola tecavüzlüdür.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

