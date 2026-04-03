T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul ili, Eyüpsultan İlçesi, Çiftalan Mahallesinde bulunan 3 pafta, 115 parsel sayılı, 570,00 m2 yüzölçümlü, bahçe vasıflı taşınmaz malın 56/448 hisse maliki Hüsnü kızı Saime'nin uzun sürelerden beri gaip olduğu, kendisinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde mahkememizin 2026/108 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin İstanbul 8.Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi ilan olunur. 26.03.2026

