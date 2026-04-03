T.C.

İZMİR

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/26 Ort. Gid. Satış09/02/2026

Davacılar Sıdıka Şentürk ve Nazım Sünni vekili tarafından davalılar Hasan Beyaztaş, Hatice Dere, Ağa Beyaztaş vs. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; İzmir ili Bayraklı ilçesi Osmangazi Mah., 3995 ada 4 parselde tapuda kayıtlı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş karar kesinleşmiş ve 2025/26 satış dosyası ile satış işlemlerine başlanılmıştır. Taşınmaz başında kıymet takdiri yapılmış ve rapor alınmıştır.

Davalılar 459***220 Hasan Beyaztaş ve 4337***924 Ağa Beyaztaş'ın tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden, dava aşamasında ve bir önceki sonuçsuz kalan satış dosyasında ilanen tebligat yapılması nedeniyle 10.11.2024 tarihinde bilirkişilerden alınan kıymet takdir raporunun hissedarlar 459***220 Hasan Beyaztaş ve 433***924 Ağa Beyaztaş'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişilerden alınan kıymet takdiri raporuna göre; İzmir ili Bayraklı ilçesi Osmangazi Mah. 3995 ada 4 parselde tapuya kayıtlı 1.800,00m² yüzölçümlü "arsa" vasfındaki taşınmazın; Osmangazi Mah. 567/6 Sok No:4 Bayraklı İzmir adresindeki apt.nın 75m doğusunda bulunan, batısında 567/6 Sok., güneyinde 558 Sok. olan boş arsanın toplam değerinin 95.000.000,00TL olduğu, bu bedelden 2.99875052%'ünün Hasan Beyaztaş'a, 0,44981258%ünün Ağa Beyaztaş ödenmesi gerektiği, bildirilmiş olup, İşbu kıymet takdir raporunun 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hissedarlar Hasan Beyaztaş ve Ağa Beyaztaş'a tebliğ edilmiş sayılacağı, kıymet takdir raporuna karşı hissedarlar Hasan Beyaztaş ve Ağa Beyaztaş'ın bu tebliğ süresi dolduktan sonra 7 gün içinde İzmir 5.Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabileceği ilanen tebliğ olunur.

