İLAN

T.C. MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/123 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında; Davalı Mehmet Yarbı gönderilen dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden hakkında dava dilekçesinde belirtilen; " müvekkili davacının Cemil Yarbı ile evlendiğini, bu evlilikten önce Cemil Yarbı'nın davalı Muhlise Şahin'le dini nikahlı olduğunu, davalı Muhlise ile birlikteliklerindenMehmet, İdris, Oktay ve Mahir isimli davalıların doğduğunu, ancak Cemil Yarbı ile davalı arasında resmi nikah olmadığından ve sonrasında müvekkili ile evlendiğinden davalıların müvekkili üzerine kaydedildiğini, hatalı nüfus kaydının düzeltilmesine" dair dava açıldığından ve ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, davalı Mehmet Yarbı işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde "HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği hususu dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.Davalılardan Mehmet Yarbı'ya gönderilen adli tıp raporuna ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği "Muhlise ŞAHİN'in % 99,99 ihtimalle Oktay YARBI adlı şahsın biyolojik annesi olabileceği görüşünü " bildirir adli tıp raporunun ilanen tebliğine karar verildiğindendavalı Mehmet Yarbı'yaişbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve adli tıp raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde adli tıp raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02437475