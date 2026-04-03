T.C.

ORTACA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2018/63 Esas

KARAR NO : 2026/22

C.SAV.ESAS NO : 2018/92

SANIK : BAHAALDDIN MUHSİN QADIR, MUHSİN ve FAHİMA oğlu, 1974 IRAK doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 12/08/2017

KARAR TARİHİ : 20/01/2026

Sanık Bahaalddin Muhsin Qadir hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 maddesine göre cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de bu suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş olduğunun belirlenmesi karşısında gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi gereği hakkında yürütülen kamu davasının DÜŞMESİNE'ne karar verildiği görülmüştür.

Sanığınyurt içinde adresinin bulunmadığı, yurt dışı adresine ilişkin sanığın kimlik veya pasaport bilgilerinin bulunmaması nedeniyle yurt dışı istinabe işlemleri yapılamadığı ve hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilememesi nedeni ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.26.03.2026

