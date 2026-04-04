T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2019/476

Davacı, NATİONAL BANK OF FUJAİRAH PJSC ile davalılar, DESPEC INTERNATIONAL FZCO, DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, NEVRES EROL BİLECİK arasında mahkememizde görülmekte olan Rehin Hakkının Tescili davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında dava dilekçesinde adı geçen davalı DESPEC INTERNATIONAL FZCO aleyhine açılan davada, satış ilişkisindeki muvazaanın tespiti ile rehin sözleşmesinin ifası talebiyle dava açıldığı ,dava dilekçesinde dava değerinin 10.011.120 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi olarak belirtildiği, dava dilekçesinin davalı DESPEC INTERNATIONAL FZCO'ya tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen bu davalının tebligata elverişli adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesindeki talep özeti ile ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

NATİONAL BANK OF FUJAİRAH PJSC tarafından davalılar DESPEC INTERNATIONAL FZCO, DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, DESBİL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve NEVRES EROL BİLECİK aleyhine dava ikame edildiği, bu davada davalılar tarafından yapılan pay devirlerinin muvazaalı olduğu iddia edilerek pay üzerine rehin hakkının tesis edilmesinin talep edildiği, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 127/1. maddesine istinaden bu davaya cevap verme süresinin ilanen tebliğden itibaren 2 hafta olduğu, 2 haftalık süre içinde mahkememize başvurulması halinde bu iki haftalık sürenin 1 ay daha uzatılabileceği, davalı DESPEC INTERNATIONAL FZCO'nun süresi içinde cevap vermemesi halinde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 128. maddesi gereği dava dilekçesindeki tüm iddiaları inkar ettiğinin varsayılacağı ve ayrıca İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin duruşma salonunda (Adres: İstanbul Adalet Sarayı, B2 Blok, 1. Kat, Çağlayan, Şişli/İSTANBUL) 16/07/2026 günü saat 13:30 tarihinde icra edilecek ön inceleme duruşmasına katılım sağlanmaması halinde muhatabın yokluğunda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026

