AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/206 Esas, KARAR NO : 2024/114

DAVALI : İBRAHİM GENÇ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında karar verildiği ve davacı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurmuş olduğu, yukarıda ismi yazılı davalının adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Gerekçeli Kararın özeti :

Mahkememizce verilen 22/02/2024 tarihli kararda özetle;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Manisa ili, Akhisar ilçesi, Ballıca Mahallesi, 241 parsel sayılı taşınmazın 19/06/2019 havale tarihli fen bilirkişi raporunda gösterilen 1647,00 m²'lik kısmının davalılar adına kayıtlı olan tapusunun iptali ile tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak davacı idare adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ ile TMK'nın 999. MADDESİ GEREĞİNCE YOL OLARAK TERKİNİNE,

3-19/06/2019 havale tarihli Fen Bilirkişisi Oral KARA tarafından düzenlenen raporun kararın eki sayılmasına,

4-Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi gereğince kararın bir örneğinin Akhisar Tapu Sicil Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

5-Taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 25.013,81-TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararla birlikte DERHAL DAVALILARA tapu kaydındaki hisseleri oranında ve veraset ilamlarındaki payları oranında ÖDENMESİNE, bu hususta Akhisar Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne MÜZEKKERE YAZILMASINA,

6-Dava konusu taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, intifa, ipotek v.b. mükellefiyetlerin, bedele YANSITILMASINA,

7-Mahkememizce tespit edilen 25.013,81-TL kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 01/08/2017 tarihinden mahkememizin karar tarihine kadar (22/02/2024) YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE, davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

Gerekçeli karar ile davacı vekili tarafından sunmuş olduğu İstinaf Kanun Yoluna Başvurma dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

