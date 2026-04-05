Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Denizli, Pamukkale, Gölemezli, 8989 Ada, 3 Parsel, Turizm Tesis alanı vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 7.500 m2 Kıymeti : 13.125.000,00 TL KDV : %10

İmar : ayrık nizam 5 kat Turizm Tesis Alanı, Emsal: 0,80, Hmax; 19,50, Ön bahçe çekme mesafesi 10 m 2. derecede kaynak koruma sınırı içerisinde. - Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç: 05/05/2026 - 14:58 - Bitiş: 12/05/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç: 11/06/2026 - 14:58 - Bitiş: 18/06/2026 - 14:58

