T.C. İNEBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/695 Esas

Davacı Remzi Gül tarafından Seher Gül aleyhine açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Remzi Gül dava dilekçesi ile; Seher Gül isimli şahsın kızı ile Keloğlu ilçesinde ikamet etmekte olduğu, Alzheimer hastalığına sahip şahsın 04.07.2016 günü saat 08:30 sıralarında evden ayrıldığı, davacının eve geldiğinde annesini bulamadığı, gidebileceği yerlerin araştırılmasına rağmen şahsa ulaşılamadığı, yaşı nedeniyle cep telefonu kullanmadığı, kolluk kuvvetlerinin aramasıyla da bir sonuca ulaşılamadığı, olayın üzerinden geçen zamana karşın kendisinden hiç bir zaman haber alınamayan SEHER GÜL'ün gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, Kastamonu ili, İnebolu ilçesi, Keloğlu köyü, Cilt No:49, Aile Sıra No: 1, Sıra No: 31 nüfusuna kayıtlı, Veli ve Ayşe kızı, 25.05.1936 doğumlu, 22145246938 T.C. Kimlik nolu, SEHER GÜL'ü bilen, gören, tanıyan ve akıbeti hakkında bilgi sahibi olanların yukarıdaki dosya numarası ile birlikte 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde sözü edilen kişinin gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 22.01.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 22145246938

ADI SOYADI : SEHER GÜL

BABA ADI : VELİ

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 25/05/1936

DOĞUM YERİ : SALCIOĞLU KÖYÜ

İKAMETGAH ADRESİ : Merkez Mevkıı Merkez Küme Evleri No:2 Keloğlu İnebolu/ KASTAMONU

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02437763