BAŞMAKÇI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1 - İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliği servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini, -e Devlet üzerinden alınacak olan kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını T.C Ziraat Bankası Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç ödemeler saymanlığı (Afyonkarahisar 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğü (TR68 0001 0000 2100 0010 0065 55) Iban hesabına açıklamalı bir şekilde(Başmakçı ilçesi ...... Köyü .... ada .... parsel T.C. ...... Ad Soyad..... Geçici Teminat Bedeli) havale edilecektir. tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İstekliler ihale saatine kadar ihale ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla . Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 - Taşınmazların ihale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline (%20) yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine' ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışında KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - 09.04.2021 tarihinde yayınlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi hükmüne göre Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) Satış bedeli için ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.

7 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR