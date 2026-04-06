T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/49 Esas

DAVALILAR : 1- YALÇIN POLAT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini, Taşınmazın şerhlerden ari olarak Maliye Hazinesi adına tapuya tescilini, Kararın Tapu Müdürlüğüne bildirilmesini, Tapu kaydında takyidat bulunması halinde bedele yansıtılmasını, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma Günü: 08/05/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/03/2026

