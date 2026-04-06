Giriş Tarihi: 07.04.2026 00:00
T.C.
NALLIHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/78 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çive Mahallesi
PARSEL NO : 137 ada 1 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/78 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2026
