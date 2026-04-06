T.C.

NALLIHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/80 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Güzelöz Mahallesi

PARSEL NO : 129 ada 1 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/80 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/03/2026

