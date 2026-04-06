T.C.

PAZAR (RİZE)

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/191 Esas

KARAR NO : 2025/118

5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 27/03/2025 tarihli ilamı ile ilgili yasanın 3/18 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezasına hükmedilen Zurabi ve Natela oğlu, 10/06/1974 doğumlu 61001065684 Kimlik numaralı GELA ABASHIDZE 'ye, mahkememizce verilen karar kendisine yasal yollardan tebliğ işleminin yerine getirilemediğinden Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL BİR GAZETEDE VE ULUSAL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR.

