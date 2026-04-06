Giriş Tarihi: 07.04.2026 00:00
T.C.
PAZAR (RİZE)
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2024/191 Esas
KARAR NO : 2025/118
5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 27/03/2025 tarihli ilamı ile ilgili yasanın 3/18 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezasına hükmedilen Zurabi ve Natela oğlu, 10/06/1974 doğumlu 61001065684 Kimlik numaralı GELA ABASHIDZE 'ye, mahkememizce verilen karar kendisine yasal yollardan tebliğ işleminin yerine getirilemediğinden Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL BİR GAZETEDE VE ULUSAL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02438360